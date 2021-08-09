Грязный, как черт: пес вывалялся в болоте так, что хозяин его не узнал – смешное видео
9 августа 2021 , 08:37Читати новину українською
Источник:ютуб-канал ViralHog
Эта собака умеет развлекаться по полной. Пес увидел огромную лужу и просто не сумел пройти мимо.
На видео можно заметить довольную мордочку маленького негодяя. Пес залез в болото с поводком и отрывается там по полной.
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Интересно, что сказал ему владелец, когда настала пора идти домой.
Пользователи сети комментируют смешное видео
- "Я люблю, когда они так делают после того, как ты их выкупал".
- "Не могу забыть тот ужасный день, когда мой пес сделал такое же в экскрементах".
- "Я не вижу разницы между грязью и собакой. Собака хорошо замаскировалась".
- "Почему они так любят болото?".
Пес валяется в грязи: смешное видео