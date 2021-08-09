Грязный, как черт: пес вывалялся в болоте так, что хозяин его не узнал – смешное видео

Эта собака умеет развлекаться по полной. Пес увидел огромную лужу и просто не сумел пройти мимо.

На видео можно заметить довольную мордочку маленького негодяя. Пес залез в болото с поводком и отрывается там по полной.

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Интересно, что сказал ему владелец, когда настала пора идти домой.

Пользователи сети комментируют смешное видео

"Я люблю, когда они так делают после того, как ты их выкупал".

"Не могу забыть тот ужасный день, когда мой пес сделал такое же в экскрементах".

"Я не вижу разницы между грязью и собакой. Собака хорошо замаскировалась".

"Почему они так любят болото?".

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®

Пес валяется в грязи: смешное видео