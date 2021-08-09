Грязный, как черт: пес вывалялся в болоте так, что хозяин его не узнал – смешное видео

9 августа 2021 , 08:37
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Источник:

ютуб-канал ViralHog

Эта собака умеет развлекаться по полной. Пес увидел огромную лужу и просто не сумел пройти мимо.

На видео можно заметить довольную мордочку маленького негодяя. Пес залез в болото с поводком и отрывается там по полной.

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Интересно, что сказал ему владелец, когда настала пора идти домой. 

Пользователи сети комментируют смешное видео

  • "Я люблю, когда они так делают после того, как ты их выкупал".
  • "Не могу забыть тот ужасный день, когда мой пес сделал такое же в экскрементах".
  • "Я не вижу разницы между грязью и собакой. Собака хорошо замаскировалась".
  • "Почему они так любят болото?".
Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Пес валяется в грязи: смешное видео

 

Автор: Аліна Рудченко