На відео можна помітити задоволену мордочку маленького негідника. Пес заліз у болото з повідком і відривається там на повну.
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Цікаво, що сказав йому власник, коли настав час йти додому.
Користувачі мережі коментують кумедне відео
- "Я люблю, коли вони так роблять після того, як ти їх помив".
- "Не можу забути той жахливий день, коли мій пес зробив таке ж в екскрементах".
- "Я не бачу різниці між брудом та собакою. Пес добре замаскувався".
- "Чому вони так люблять болото?".
Пес валяється в болоті: кумедне відео