На відео можна помітити задоволену мордочку маленького негідника. Пес заліз у болото з повідком і відривається там на повну.

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Цікаво, що сказав йому власник, коли настав час йти додому.

Користувачі мережі коментують кумедне відео

  • "Я люблю, коли вони так роблять після того, як ти їх помив".
  • "Не можу забути той жахливий день, коли мій пес зробив таке ж в екскрементах".
  • "Я не бачу різниці між брудом та собакою. Пес добре замаскувався".
  • "Чому вони так люблять болото?".

Пес валяється в болоті: кумедне відео