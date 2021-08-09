На видео можно заметить довольную мордочку маленького негодяя. Пес залез в болото с поводком и отрывается там по полной.

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Интересно, что сказал ему владелец, когда настала пора идти домой.

Пользователи сети комментируют смешное видео

  • "Я люблю, когда они так делают после того, как ты их выкупал".
  • "Не могу забыть тот ужасный день, когда мой пес сделал такое же в экскрементах".
  • "Я не вижу разницы между грязью и собакой. Собака хорошо замаскировалась".
  • "Почему они так любят болото?".

Пес валяется в грязи: смешное видео