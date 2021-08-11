Хозяйка научила звонить: как пес сообщил, что во дворе медведи – впечатляющее видео

Собака Дейзи случайно спасла свою хозяйку от медведей. Дикие звери решили поплавать в бассейне во дворе дома в Калифорнии.

Владелица приучила собаку каждый раз звонить в небольшой звонок, когда животное хотело выйти на улицу. Это умение спасло ей жизнь.

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Дейзи и ее хозяйка живут в Калифорнии. Собака хотела выйти на прогулку по двору и сообщила об этом.

К счастью, хозяйка песика, женщина по имени Кресс посмотрела в окно перед тем, как выпустить свою любимицу.

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В бассейне плавала семья медведей. Кресс начала снимать диких зверей на видео, а Дейзи в этот момент продолжала звонить в колокольчик и не понимала, почему ее не выпускают.

Я не думаю, что она может выйти прямо сейчас, – говорит Кресс на видео.

В конце концов, пушистая семья вышла из бассейна и спокойно покинула двор.

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