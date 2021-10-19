Пес постоянно убегает от хозяев и переплывает озеро: что четвероногий ищет на другом берегу

Пес, которого зовут Тандер, любит убегать от хозяев и переплывать озеро. На другом берегу расположен кемпинг, который посещает много людей. Там четвероногий со всеми знакомится и находит новых друзей.

Аманда Вермеер рассказала, что раньше работала в кемпинге у озера и до сих пор приезжает туда отдыхать. Каждый раз, когда она видит собаку, что переплывает озеро, понимает – это Тандер.

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По словам женщины, четвероногому нравится, как сам процесс плавания, так и гулять кемпингом. Тогда он имеет возможность здороваться с людьми и получать лакомство.

Смотрите видео: как Тандер переплывает озеро

Когда Тандер замечают работники кемпинга, они звонят хозяину собаки, чтобы сообщить: "Он снова это сделал". Тогда мужчина вынужден ехать забирать домашнего любимца.

Обычно его можно найти в кемпинге. Тандеру слишком весело, чтобы он пошел домой сам,

– отметил хозяин.

Семья уже попробовала различные методы, чтобы заставить Тандер не переплывать озеро. Однако все это оказалось безрезультатно.

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"Он смотрит на нас и жалобно скулит. Однако обычно его настроение можно исправить, почесав за ушами и под подбородком", — вспомнил хозяин моменты, когда забирает пса домой. Несмотря на все Тандер любит свою семью, ведь каждый раз очень счастлив их видеть и активно виляет хвостом.