Самый большой враг йоги: пес мешает своей хозяйке тренироваться – курьезное видео

Существует немало забавных видео, на которых кошки и собаки мешают своим хозяевам во время занятий спортом. Но этот гигантский пес превзошел всех.

Собака породы бернский зенненхунд категорически против спорта. Его хозяйка хочет тренироваться, а пес упорно ей мешает.

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Забавная собака сначала отнимала у девушки коврик. Потом, когда хозяйка отвоевала свой коврик назад, пес начал мешать ей: толкаться, тянуть за коврик и ложиться на него. Бедная хозяйка собаки так и не смогла выполнить ни одной асаны.

Зенненхунды – большие собаки, которые могут достигать веса 55 килограммов. Неудивительно, что оргомный пес просто "сбивал с ног" свою стройную хозяйку.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Курьезное видео стало вирусным и насобирало почти 1 700 000 просмотров.

Посмотрите видео про смешного гиганта