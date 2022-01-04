Первый детеныш года: в Одесском зоопарке родилась крошечная лама

В Одесском зоопарке произошло первое пополнение этого года. Им стал малыш ламы. Об этом сообщил директор зоопарка Игорь Беляков.

Животное появилось на свет 4 января, поэтому стало первым "новорожденным" в зоопарке в 2022 году. Малыш уже встал на ножки и гуляет по вольеру вместе с другими членами стада.

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Малыш ламы в вольере / Фото Суспильне Одесса

Родила малыша лама Лайма, которая появилась на свет во время карантина в 2020 году,

– рассказал директор зоопарка Игорь Беляков.

В этом году приплод появился рано

Обычно малыши в зоопарке появляются в конце января. В этом году ламы порадовали приплодом сразу после Нового года.



Так выглядит маленькая лама / Фото Одесса Online

Новорожденный чувствует себя хорошо, малыш здоров и уже со всех ног бегает по вольеру.

А отец детеныша стал агрессивным после появления малыша. От этого страдают посетители – самец часто плюется в них.

Пол еще неизвестен

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Пол малыша еще неизвестен. Сотрудники зоопарка пока не подходят к новорожденному, поэтому не могут сказать, самец это или самка. Также не знают и вес малыша.



Сотрудники зоопарка еще не подходили к малышу / Фото Одесса Online

Маленькая лама будет расти довольно быстро. 4 – 5 месяцев она будет есть молоко, а затем перейдет на другие корма. Сейчас в зоопарке проживают 6 взрослых лам и новорожденный.

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В конце 2021 года в зоопарке было еще одно пополнение. Тогда родился малыш зебры Гранта. Детеныш подрастает, хорошо чувствует себя и у него хорошее настроение.

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