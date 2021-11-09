Первое фото: в Африке сделали кадр редкого медоеда-альбиноса

В заповеднике Де Хооп в фотоловушку попал медоед-альбинос. Это событие важно, ведь это первый кадр редкого животного на территории Южно-Африканской Республики.

Природоохранные организации BirdLife и Panthera Corporation установили фотоловушки на территории Де Хооп. Их целью было оценить наличие хищников, которые могут угрожать созданию новой колонии пингвинов.

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Преимущественно медоеды имеют черно-белую окраску. Их очень толстую кожу, за исключением тонкого слоя на животе, не могут прокусить даже зубы больших хищных котовых и ядовитых змей. В случае опасности они излучают зловонный запах, как скунсы.

У этих животных почти нет природных врагов. Кроме того, они не боятся нападать на животных, которые больше их.



Медоид-альбинос / Фото CapeNature / Panthera / Birdlife South Africa

В поисках пищи медоеды передвигаются по земле/ Однако иногда залезаю на деревья, особенно когда хотят добраться до меда, что и дало им их название.

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Альбинос из заповедника Де Хооп помог ученым впервые описать эту мутацию среди медоедов. Однако животному с белой окраской может быть сложно маскироваться и добывать себе пищу.

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Альбинизм – врожденное отсутствие пигмента кожи, волосяного покрова, перьев, радужки глаза у животных.