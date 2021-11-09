Природоохранные организации BirdLife и Panthera Corporation установили фотоловушки на территории Де Хооп. Их целью было оценить наличие хищников, которые могут угрожать созданию новой колонии пингвинов.
Интересно Почему полезно приходить на работу с домашними любимцами: опыт компании Purina®
Преимущественно медоеды имеют черно-белую окраску. Их очень толстую кожу, за исключением тонкого слоя на животе, не могут прокусить даже зубы больших хищных котовых и ядовитых змей. В случае опасности они излучают зловонный запах, как скунсы.
У этих животных почти нет природных врагов. Кроме того, они не боятся нападать на животных, которые больше их.
Медоид-альбинос / Фото CapeNature / Panthera / Birdlife South Africa
В поисках пищи медоеды передвигаются по земле/ Однако иногда залезаю на деревья, особенно когда хотят добраться до меда, что и дало им их название.
Альбинос из заповедника Де Хооп помог ученым впервые описать эту мутацию среди медоедов. Однако животному с белой окраской может быть сложно маскироваться и добывать себе пищу.
Читайте также Общая черта между голосом тюленя и человека: ученые поразили новым исследованием