Парень предложил любимой пожениться: что в это время делал его пес – очень веселое видео

Собаки иногда бывают очень веселыми и способны поднять настроение своим хозяевам. Вот и этот пес в ответственный момент начал вести себя неожиданно.

Влюбленная пара пришла на пляж Марион-Бей-Бич в Австралии. Они взяли с собой собаку – золотистого ретривера.

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Джек и Мэдисон встречались уже 7 лет и в тот день парень решил сделать любимой предложение руки и сердца. Джек установил камеру телефона, вроде бы просто для фото. На самом деле, он хотел снять на видео важный момент.

Собака волновалась

Камера зафиксировала не только предложение женитьбы, но и забавное поведение собаки. 2-летний золотистый ретривер по прозвищу Сони изрядно взволновался.

Сначала пес не мог понять, почему владельцы не обращают на него внимания. Он попытался коснуться Джека лапой. Затем собака, вероятно, уловила эмоции своих хозяев. Она начала безумно копать песок, а потом бегать вокруг влюбленных.

Забавное видео понравилось пользователям сети. Некоторые даже утверждают, что собака выкопала "символ бесконечности" вокруг пары.

Смотрите видео с забавной реакцией собаки

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Пользователи сети комментируют забавное видео:

"Это невероятно".

"Они были благословлены собакой, жили долго, счастливо и имели много щенков".

"Надеюсь, эта любовь будет продолжаться всегда".

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Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собачка всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для неесодержащее все необходимые организму питательные вещества.