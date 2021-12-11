Закохана пара прийшла на пляж Маріон-Бей-Біч, що в Австралії. Вони взяли із собою песика – золотистого ретривера.

Читайте також Ідея для подарунка котику на Новий рік: що точно сподобається пухнастому гурману

Джек та Медісон зустрічалися уже 7 років і в той день хлопець вирішив зробити коханій пропозицію руки та серця. Джек встановив камеру телефона, нібито просто для фото. Насправді він хотів зняти на відео важливий момент.

Собака хвилювався

Але камера зафіксувала не тільки пропозицію одруження, а ще й кумедну поведінку собаки. 2-річний золотистий ретривер на прізвисько Соні неабияк схвилювався.

Спершу пес не міг зрозуміти, чому власники не звертають на нього увагу. Він спробував торкнутися Джека лапою. Потім собака, ймовірно, вловив емоції своїх господарів. Він почав шалено копати пісок, а згодом – бігати довкола закоханих.

Кумедне відео сподобалося користувачам мережі. Дехто навіть стверджує, що собака викопав "символ нескінченності" довкола пари.

Дивіться відео із кумедною реакцією песика

Вам сподобається Найкумедніше фото домашньої тварини 2021: хто став переможцем

Користувачі мережі коментують кумедне відео:

"Це неймовірно".

"Вони були благословлені собакою, жили довго, щасливо та мали багато цуценят".

"Сподіваюся, це кохання триватиме завжди".

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Кумедно: дивіться відео про зірку мережі – кота Степана