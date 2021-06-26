Обычно животных мало интересует то, что вы смотрите, им больше нужно ваше внимание и ласка. Но эти две милые кошки искренне вас удивят.

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Кошки и мультфильм

Хозяин животных включил на ноутбуке культовый мультфильм "Том и Джерри". Совершенно очаровательные кошки не могут оторвать взгляда от экрана, наблюдая за все непримиримыми персонажами.



Две кошки сосредоточено смотрят мультфильм "Том и Джерри" / Скриншот с видео Afrilens News TV

Легко заметить, насколько животные сосредоточены: они напряженно реагируют на все, что происходит, и даже мячик, который катится, заставляет их повернуть за ним свои милые головы. А в какой-то момент кошки захотели узнать больше. Они подошли ближе к экрану и начали исследовать его с разных сторон.



Кошки пытаются ближе исследовать то, что происходит / Скриншот с видео Afrilens News TV

Это удивительное видео свидетельствует о том, что бесконечная радость от просмотра классических мультфильмов может выходить за рамки нашего понимания и восприятия. И эти две кошки являются ярким доказательством этого.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina ®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.

Две кошки сосредоточено смотрят мультфильм "Том и Джерри": смотрите видео