Падал и не мог ходить: как подростки помогли еноту самостоятельно передвигаться
Источник:InspireMore
Осиротевший енот не мог самостоятельно передвигаться из-за редкой болезни. Как подростки помогли животному – читайте в материале.
В убежище Nolin River Wildlife мужчина принес енота, которого назвал Бун. Он отметил, что зверя в зубах притащила домой его собака. Енот еще был совсем маленьким и только начал открывать глаза.
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Сотрудница приюта Мэри Ки решила заняться животным. Когда Бун взрослел, женщина начала замечать странные особенности в его движениях. У енота оказалась редкая патология – гипоплазия мозжечка, негативно влияет на координацию и тонус мышц.
Кроме того, Буну не удавалось делать первые шаги, ведь он подскакивал, падал и не мог синхронизировать движение конечностей. Тогда Мери решила найти для енота какое-то специальное устройство, что помогло бы ему синхронизироваться. Однако оно слишком дорого стоило.
Тогда женщина решила попросить старшеклассников-инженеров из школы, которая была рядом, смастерить для Буна ходунки.
Расса Пайка, который является преподавателем инженерного дела, предложение Мэри заинтересовало. Мужчина рассказал о ней своим ученикам, и они решили помочь еноту. На разработку и реализацию проекта подростки потратили несколько месяцев.
Громоздкие ходунки Буну не сразу понравились. Однако чем больше он двигался, тем сильнее увлекался процессом, привыкал к новым возможностям и радовался тому, что может ходить.
В основном после лечения убежище Nolin River Wildlife пытается вернуть животных в живую природу. Однако Бун останется жить среди людей.
Благодаря ходункам, енот много времени проводит на улице, исследует территорию приюта и завел себе друга – пиренейскую горную собаку Бентон. Пес не отходит от Буна и пытается защищать.
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