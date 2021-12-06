Отняла у хозяина лопату и убежала: собака забавно требовала внимание

Собака хотела поиграть с хозяином, который расчищал снег. Чтобы получить внимание мужчины, она придумала интересный метод.

Лео Крейтон расчищал тротуар рядом с пабом, но его собака Шендли решила изменить планы хозяина. Четвероногая считал, что сейчас – время для игр.

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Шендли схватила зубами лопату для снега и стала забирать ее из рук Лео. Несмотря на то, что он пытался ее удержать, собака все же выхватила и убежала. Согласно ее правилам игры, хозяин должен был побегать за ней, чтобы забрать обратно нужный ему предмет.

Как комментировали видео люди о социальных сетях:

"Он решил, что хозяин переработал".

"Сама развлеклась и других насмешила".

"А какая довольна та хитрая мордашка".

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Смотрите видео: как собачка похитила лопату для снега

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