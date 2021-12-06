Лео Крейтон розчищав тротуар поряд з пабом, проте його собака Шендлі вирішила змінити плани господаря. Чотирилапий вважав, що зараз – час для ігор.

Цікаво Ідея для подарунка котику на Новий рік: що точно сподобається пухнастому гурману

Шендлі схопила зубами лопату для снігу та стала забирати її з рук Лео. Попри те, що він намагався її втримати, собака все ж її вихопила та втекла. Згідна з її правилами гри, господар мав побігати за нею, аби забрати назад потрібний йому предмет.

Як коментували відео люди о соціальних мережах:

"Він вирішив, що господар перепрацював".

"Сама розважилася та й інших насмішила".

"А яка задоволена та хитра мордочка".

Читайте також Пес жив з котами й навчився муркотіти: відео нової звички

Дивіться відео: як песик викрав лопату для снігу