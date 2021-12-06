Лео Крейтон розчищав тротуар поряд з пабом, проте його собака Шендлі вирішила змінити плани господаря. Чотирилапий вважав, що зараз – час для ігор.
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Шендлі схопила зубами лопату для снігу та стала забирати її з рук Лео. Попри те, що він намагався її втримати, собака все ж її вихопила та втекла. Згідна з її правилами гри, господар мав побігати за нею, аби забрати назад потрібний йому предмет.
Як коментували відео люди о соціальних мережах:
- "Він вирішив, що господар перепрацював".
- "Сама розважилася та й інших насмішила".
- "А яка задоволена та хитра мордочка".
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