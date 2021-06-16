Несли на руках: туристы спасли дельфиненка Азовки – видео

Туристы нашли маленького дельфиненка Азовки, который заплыл на косу, а затем дважды пыталось выброситься на берег. Людям пришлось консультироваться с зоологом, чтобы спасти детеныша.

История случилась на Кинбурнской косе недалеко Очакова Николаевской области. О спасении детеныша рассказал Александр Заклецкий. Именно он с друзьями спас животное.

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Туристы спасли дельфиненка

Киевский фотограф вместе с друзьями остановился на Кинбурнской косе. Там они наблюдали за маленьким дельфиненком и его мамой. Однако детеныш выбросился на берег.

Туристы позвонили зоологу Павлу Гольдин. Он посоветовал сначала подтолкнуть животное подальше от берега в воду и наблюдать. Однако дельфиненка Азова второй раз выбросило на берег.

Тогда туристы взяли его на руки и отнесли по другую сторону. Детеныша выпустили на морскую сторону.

Дельфиненок пошол в море,

– написал Александр.

На Кинбурнской косе туристы спасли дельфиненка: смотрите видео

Кстати, туристы в течение целого дня и вечера детеныша уже не видели. Очевидно, животное вернулось к матери.

Что известно о дельфинах Азовки Они являются единственными представителями китообразных в Азовском море и единственными из своего рода в фауне Украины.

Распространены в Азовском, Черном, Мраморном и Эгейском морях.

Считаются одним из мельчайших современных китообразных в мировом океане.

Этих дельфинов часто называют "морской свиньей", ведь они имеют толстый, до 4 сантиметров, слой подкожного жира и шумное дыхания , вроде "хрюканье".

Источник: Они являются единственными представителями китообразных в Азовском море и единственными из своего рода в фауне Украины.Распространены в Азовском, Черном, Мраморном и Эгейском морях.СчитаютсяЭтих дельфинов часто называют "морской свиньей", ведь они имеют толстый, до 4 сантиметров, слой подкожного жира и шумное дыхания , вроде "хрюканье".Источник: Википедия

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Стоит сказать, что численность дельфинов этого вида меняется из-за случайной гибели в рыболовных сетях, малое количество пищи, загрязнение моря пестицидами и солями тяжелых металлов, а также гибель подо льдом в холодные зимы в Азовском море и Керченском проливе.