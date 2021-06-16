История случилась на Кинбурнской косе недалеко Очакова Николаевской области. О спасении детеныша рассказал Александр Заклецкий. Именно он с друзьями спас животное.

Интересно Акция от GOURMET ™: регистрируй чеки и выигрывай ценные призы

Туристы спасли дельфиненка

Киевский фотограф вместе с друзьями остановился на Кинбурнской косе. Там они наблюдали за маленьким дельфиненком и его мамой. Однако детеныш выбросился на берег. 

Туристы позвонили зоологу Павлу Гольдин. Он посоветовал сначала подтолкнуть животное подальше от берега в воду и наблюдать. Однако дельфиненка Азова второй раз выбросило на берег.

Тогда туристы взяли его на руки и отнесли по другую сторону. Детеныша выпустили на морскую сторону. 

Дельфиненок пошол в море,
– написал Александр.

На Кинбурнской косе туристы спасли дельфиненка: смотрите видео

Кстати, туристы в течение целого дня и вечера детеныша уже не видели. Очевидно, животное вернулось к матери.

Что известно о дельфинах Азовки

Они являются единственными представителями китообразных в Азовском море и единственными из своего рода в фауне Украины. 
Распространены в Азовском, Черном, Мраморном и Эгейском морях.
Считаются  одним из мельчайших современных китообразных в мировом океане. 
Этих дельфинов часто называют "морской свиньей", ведь они имеют толстый, до 4 сантиметров, слой подкожного жира и шумное дыхания , вроде "хрюканье".
Источник: Википедия

Стоит сказать, что численность дельфинов этого вида меняется из-за случайной гибели в рыболовных сетях, малое количество пищи, загрязнение моря пестицидами и солями тяжелых металлов, а также гибель подо льдом в холодные зимы в Азовском море и Керченском проливе.