Отдыхает лучше, чем люди: морж-путешественник Уолли арендует лодки в Ирландии

Морж Уолли стал звездой, отплыв от арктической родины и оказавшись в Ирландии и Уэльсе. В течение нескольких месяцев он исследует местные воды и радует очевидцев.

Недавно Уолли залез на чужую моторную лодку и без тени колебаний катался на нем, как всадник на коне. Соответствующее видео в твиттере опубликовала компания Clonaklilty Distillery: именно им принадлежит эта лодка.

Важно Здоровая кожа и сияющая шерсть кота: видимый результат за 3 недели с Purina ONE®

Уолли катается на лодках и даже ломает их

В Clonaklilty рассказали, что Уолли никак не повредил их лодку и они были очень рады его видеть и помочь ему насладиться отдыхом.

Морж путешествует водами Ирландии, активно перемещаясь. Недавно его видели у Клонакилти, затем – на островах Силли и берегу Ардморе. Все это – территориальные воды Ирландии. В них морж чувствует себя как хозяин. Так он себя ведет. Летним развлечением для Уолли стали запрыгивание на лодки.

Морж Уолли катается на лодке: смотрите видео

Несколько раз очевидцы сообщали, что какой-то морж запрыгнул на их борт. Поскольку других моржей в Ирландии, кроме Уолли нет, очевидно, что это все его выходки.

Напомним В Ирландии впервые увидели моржа: как он там оказался – фото, видео

Уолли любит лежать на каких-то поверхностях, чтобы его несло течением. Пока он был на островах Силли, для него сделали специальный понтон. Он должен был уменьшить убытки людям: когда крепкий Уолли прыгает на лодки, то часто их повреждает. Однако Уолли сделал по-своему, и просто отплыл в другой район.

Зоозащитники посоветовали очевидцам не приближаться к Уолли и не нарушать его пространство.

Приключения моржа Уолли: главное

17 марта в Ирландии впервые в истории увидели моржа.

Предполагают, что он ушел в спячку на айсберге вблизи Гренландии, а затем дрейфовал на юг.

Воды Ирландии – не среда существования моржей. Они живут на побережье Аляски, Сибири, Камчатки, арктической Канады и Гренландии.

Моржа назвали Уолли и за его путешествиями стали активно наблюдать в СМИ. Он уже посетил соседний с Ирландией Уэльс, но впоследствии вернулся в "родные воды".

Понять поведение животных иногда очень непросто. Но в чем мы уверены, так это в том, что с кормом Purina® вы точно сможете угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четвероногим гурманам.