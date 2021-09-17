От носорогов до бабочек: в зоопарке Whipsnade взвесили почти 10 тысяч животных

В зоопарке дикой природы Whipsnade в Великобритании провели ежегодное взвешивание жителей. Это важная часть отслеживания здоровья и благосостояния животных.

Процедуру измерения веса прошли все-все животные: от сурикатов и ара до носорогов и даже бабочек. Всего в Випснейдском зоопарке живут 9500 животных.

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Для чего взвешивают животных

Весь вес и измерения животных записывают в базу данных "Система управления зоологической информацией". Это помогает охранникам зоопарка по всей планете сравнивать важную информацию о тысячах исчезающих видов.

Регулярные проверки веса и измерения талии также могут помочь узнать, беременна ли самка. Многие животные в зоопарке – это исчезающие виды, которые являются участниками международных программ по сохранению. Поэтому отслеживание их здоровья – необходимая и жизненно важная процедура.

Как удалось взвесить почти 10 тысяч жителей зоопарка

Процедура взвешивания была нелегкой: не так просто заставить животное стоять на каком-то предмете несколько минут. Животные имеют разный характер, поэтому их нужно для этого поощрять по-разному. Например, пингвины за "хорошее поведение" получили свои любимые рыбные закуски.

Взвешивание животных в Випснейдском зоопарке / Фото ZSL WHIPSNADE ZOO

Большой однорогий носорог Белуки – одно из самых тяжелых животных зоопарка. Чтобы измерить вес Белуки в 1650 килограммов, применяли промышленные весы.

Самых легких обитателей зоопарка – бабочек – мерили особенно аккуратно. Для гусениц, букашек и жучков использовали сверхчувствительные оборудование, которе измеряет массу до миллиграмма.

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Как в Whipsnade в Великобритании взвешивают животных: смотрите видео

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