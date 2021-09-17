Процедуру вимірювання ваги пройшли усі-усі тварин: від сурикатів та ара до носорогів і навіть метеликів. Загалом у Віпснейдському зоопарку живуть 9500 тварин.

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Для чого зважують тварин

Усю вагу та вимірювання тварин записують у базу даних "Система управління зоологічною інформацією". Це допомагає охоронцям зоопарку на усій планеті порівнювати важливу інформацію про тисячі зникаючих видів.

Регулярні перевірки ваги та вимірювання талії також можуть допомогти дізнатися, чи вагітна тварина. Багато тварин у зоопарку є зникаючими видами, які є учасниками міжнародних програм зі збереження. Тому відстеження їхнього здоров'я – необхідна і життєво важлива процедура.

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Процедура зважування була нелегкою: не так просто змусити тварину стояти на якомусь предметі декілька хвилин. Тварини мають різний характер, тому їх потрібно для цього заохочувати по-різному. Наприклад, пінгвіни за "хорошу поведінку" отримали свої улюблені рибні закуски.

Зважування тварин у Віпснейдському зоопарку / Фото ZSL WHIPSNADE ZOO

Великий однорогий носоріг Белукі – одна з найважчих тварин зоопарку. Щоб виміряти вагу Белукі у 1650 кілограмів, застосовували промислові терези.

Найлегших мешканців зоопарку – метеликів – міряли особливо акуратно. Для гусениць, комашок та жучків використали надчутливе обладнання, яке вимірює масу до міліграма.

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На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.