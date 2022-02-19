"Осторожно, лава": видео забавных игр морских свинок

Хозяева морских свинок играют с любимцами в "Осторожно, лава!". Соответствующие видео они публикуют на своей странице в ютуб.

Грызуны устроили для себя особое развлечение – они перепрыгивают пустое пространство между двумя коврами.

Важно Как забавные выдры рисовали своим поклонникам "валентинки": яркие фото

Их хозяева на ютуб-канале, который назвали The Lava Empire, часто публикуют видео со своими домашними питомцами. Среди роликов есть не только игры, но еще и их повседневная жизнь.

Смотрите видео: как грызуны скачут через "лаву"

По словам автора канала, когда он играл в "Осторожно, лава", морские свинки начали повторять за ним. Чтобы проверить свои догадки, хозяин специально ходил только по коврам и не наступал на пол между их окончаниями. Грызуны все делали так же, как и он.

Смотрите видео: как играют морские свинки

Что известно о морских свинках

Живут небольшими группами в норах, которые вырывают сами или занимают чужие. Глаза обеспечивают широкий обзор, но перед головой находится "слепая зона".

У морских свинок развито обоняние, поэтому они способны общаться, обозначая территорию пахучим секретом и мочой. Также имеют острый слух, поэтому могут улавливать звуки частот, неслышных для человека.

Читайте также Собака любит летать на параплане вместе с хозяином: впечатляющие фото и видео

Каждый звук морской свинки имеет свое обозначение. Беременные свинки или свинки, желающие спариваться, издают звук, напоминающий пение птицы. Когда довольны или чувствуют себя очень хорошо, то издают звуки, похожие на мурлыканье. Раздраженные – быстро трут нижние и верхние резцы друг о друга, издавая сравнительно громкое шуршание.