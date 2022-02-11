Останавливают или провоцируют конфликт: зачем гориллы бьют себя в грудь

Всем известно поведение горилл, когда они бьют себя в грудь. Ученые из Германии и США сообщили, что это движение означает.

Согласно исследованию, самцы гориллы бьют себя в грудь, чтобы остановить потенциально возможный конфликт, а не спровоцировать его. Такие действия помогают продемонстрировать сопернику размеры и боевое мастерство.

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Для получения результатов ученые более 3 тысяч часов наблюдали за гориллами в Национальном парке вулканов в Руанде. Кроме того, они проанализировали записи звуков ударов в грудь. Это помогло понять, что гориллы создают более низкие частоты.

Смотрите видео: как самец гориллы бьет себя в грудь

Такие звуки распространяются на большее расстояние, поэтому крупное животное можно услышать издалека. Благодаря этому небольшие самцы понимают, что им не следует вступать в конфликт.

Директор лаборатории поведенческой экологии приматов Университета Джорджии Роберт Салми заявил, что на следующем этапе ученые хотят выяснить, могут ли гориллы подавать еще какие-либо знаки из-за таких действий.

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"Будет очень интересно увидеть, как звуки ударов по грудной клетке могут повлиять на их движения и принятие решений", — отметил Роберт Салми.