Потрясли ученых: почему группа слонов более года путешествует Китаем

Слоны обычно передвигаются на небольшие расстояния, и группа слонов в Китае поразила ученых. За год эти животные прошли более 500 километров от своего места жительства.

Слоны начали путешествие по национальному природному заповеднику Сишуанбаньна, что на границе с Мьянмой и Лаосом. Это случилось весной 2020 года. Тогда слоны отправились на Север.

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Слоны уже год в путешествии

За время своего путешествия слоны заходят в города и села, чтобы подкрепиться. Они даже выбивать двери, набегали на магазины, "крали" пищу. Кроме этого, животные играли в грязи, купались в канале и дремали посреди леса.



Слоны путешествуют небольшой группой более года / Фото Getty Images

Говорят, что якобы слоны снова движутся на юг страны, и до сих пор трудно понять, направляются ли они назад и почему вообще началось это путешествие.

Ученые поражены поведением слонов

Специалист по психологии слонов в Гантерском колледже Городского университета Нью-Йорка Джошуа Плотник рассказал, что это может происходить из-за ресурсов или социальной динамике группы.

Это почти наверняка связано с потребностью в ресурсах – пище, воде, убежище – и это имело бы смысл, учитывая тот факт, что в большинстве мест, где азиатские слоны живут в дикой природе, растет присутствие человека,

– говорит Плотник.

Также слоны матриархальные – старейшая и мудрейшая самка возглавляет группу бабушек, матерей и теток вместе с их сыновьями и дочерьми.

Интересно, что после полового созревания самцы путешествующие в одиночку или на короткое время объединяются в группы с другими самцами. С самками они собираются временно – чтобы спариться, прежде чем снова уйти.

В чем необычность этой группы

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В группе, которая уже более года путешествует – 16-17 слонов. Среди них – 3 самца, которые покинули группу только недавно – 2 пошли месяц назад, а один в начале июня.

Профессор и главный исследователь заповедника Сишуанбаньна Ахимса Кампос-Aрсеиз говорит, что в этом нет ничего удивительного.

Но я удивлен, что он так долго пробыл с ними. Видимо, из незнакомой территории. Когда я увидел, как они шли в город или село, они двигались вплотную друг к другу – это признак стресса,

– говорит профессор.

Слоны переживают эмоции

Слоны, подобно к людям, могут испытывать различные эмоции – радость от рождения, горе из-за смерти и тревогу на незнакомой территории.

Кстати, довольно необычно и то, что в путешествии родилось 2 слонят. Лиза Оливье по организации Game Rangers International, которая занимается охраной дикой природы которая базируется в Замбии говорит, что слоны обычно не переходят на другие территории, если должны рожать – они ищут безопасное место.



В путешествии родилось 2 слонят / Фото CCTV

Кроме того, миром облетели фото, где слоны спят вместе. Ученые говорят, что это очень необычно для взрослых животных. Обычно ложатся только дети, а взрослые особи спят прислонившись к дереву. Это происходит потому, что они настолько велики, что в случае угрозы долго поднимаются. Также, когда животные лежат – происходит сильное давление на сердце и легкие.

Тот факт, что они лежали, свидетельствует о том, что все они были истощены – полностью – все это должно быть для них настолько новым,

– рассказала Лиза Оливье.

Слоны более года путешествуют Китаем / Фото Xinhua, Getty Images

Это не миграция

В Китае из-за борьбы с браконьерством популяция животных выросла. Скажем, в провинции Юньнань – от 193 особей в 90-х годах до 300 в 2021 году.

Но, из-за урбанизации и вырубки лесов, уменьшились места проживания слонов. Поэтому животные могут искать лучшее место для жизни, где есть больший доступ к пище.

Слонам ежедневно нужно 150 – 200 килограммов пищи. Поэтому значительную часть своей жизни они проводят в ее поисках.



Слоны более года путешествуют Китаем / Фото CCTV

Кстати, история слонов получила огласку в Китае, поэтому власти даже перекрывали дороги, чтобы направить слонов безопасным маршрутом.

Ученые говорят, что эта группа позволила собрать бесценную информацию и повысила осведомленность о проблемах сохранения слонов в мире.

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