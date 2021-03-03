Парень сфотографировал своих котов так, что на сперва становится жутко. Кажется, что кошка сидит на тумбе, а ее голова торчит из корзины. Фото с оптической иллюзией начали активно комментировать пользователи ресурса Reddit.

На фотографии, конечно, 2 кошки. Одна из них разместилась в корзине, а другой не хватило места. Такая интересная оптическая иллюзия развеселила пользователей развлекательного ресурса Reddit.

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2 кошки, которые стали причиной оптической иллюзии / Фото i_spin_bubbles

Они назвали изображение "кошкой-порталом", "замечательным мемом" и "котом Шрёдингера».

На самом деле автор этой забавной фотографии имеет аж 3 котов. 2 из них ему подарила сестра. Однако парень хотел еще и 3-ю кошку, и тоже трехцветную.



У пользователя Reddit живет 3 кошек / Фото i_spin_bubbles

Мужчина дал объявление о поиске трехцветной кошки и нашел такую. Когда парень забрал ее у предыдущих владельцев, то не поверил своим глазам: кошка по кличке Лили родилась в один день с его покойным братом.

Теперь три одинаковых кошки дают своему владельцу возможность делать оригинальные фото, которые покоряют сеть.