"Почувствовала едкую вонь": женщина узнала, что в ее доме живет дикий зверь – курьезные фото

28-летняя Джеки Феликс из Юнион-Сити сделала потрясающее открытие в своей квартире. Обнаружив неприятный запах, доносившийся из кухни, Феликс сначала заподозрила, что его источником является мусорный бак, и немедленно вынесла его из помещения.

Несмотря на тщательную проверку всех закоулков, источник запаха оставался неуловимым, пока не было сделано следующее открытие. Так, оказалось, что стойкий смрад в комнате был связан с опоссумом, который прятался у задней стенки печи.

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Опоссум пробрался в дом американки

До сих пор неизвестно, как долго сумчатый жил в доме Джеки, которая работает в департаменте здравоохранения штата Нью-Мексико. Женщина предполагает, что не менее недели, ввиду количества найденных экскрементов.

В результате успешной двухчасовой операции владелице дома и ее соседке удалось выгнать грызуна из комнаты, использовав еду как приманку и поймав его в стеклянную банку.



28-летняя Джеки Феликс нашла в доме живого опоссума / Фото SWNS

Феликс признала, что несколько дней слышала странные звуки, которые доносились из ее кухни. Сначала она считала эти звуки выходки ее шестерых кошачьих друзей и двух котят, а теперь выражает неожиданное любопытство относительно источника этих таинственных нарушений.

Задуматься меня заставил ужасный запах. Думала, что кто-то разлил масло, но когда отодвинула плиту, то увидела много экскрементов, разбросанных по полу,

– рассказывает она.

Она не видела, как опоссум попал в дом, но предполагает, что зверь проник через дверной проем для домашних животных.



Феликс признается, что в течение нескольких дней слышала странные звуки из кухни / Фото SWNS

Она резюмировала, что теперь внимательно следит за тем, чтобы отверстие для котов всегда было закрыто. Это нужно для того, чтобы избежать подобных случаев в будущем.