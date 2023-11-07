Оккупанты вывозят животных из заповедника "Аскания-Нова": что известно

7 ноября 2023, 10:57
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Центре национального сопротивления

Российские войска продолжают свои преступные действия против украинских природных заповедников. Последний инцидент – вывоз животных из оккупированного Херсонского заповедника "Аскания-Нова".

Как известно, животных увозят в российский зоопарк. Незаконные действия совершают в рамках "соглашения", заключенного оккупационным руководством заповедника.

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Оккупанты воруют животных из "Аскания-Нова"

Российские оккупационные войска незаконно воруют животных из заповедника "Аскания-Нова" и перевозят в краснодарский "Сафари-парк".

Центр национального сопротивления (ЦНС) отмечает, что вывоз животных производится в рамках "соглашения о сотрудничестве".

Такое соглашение не может быть действительным. От украинского заповедника ее подписывает российский ставленник, не являющийся руководителем,
– говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что данные действия являются формальной кражей и уничтожением уникальной фауны заповедника.

Кроме того, на территории "Аскания-Нова" неоднократно замечали российских оккупантов.

Заповедник под контролем оккупантов: главное

  • В конце марта Россия установила полный контроль над территорией Биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Фальц-Фейна Национальной академии аграрных наук Украины. Там был установлен так называемый "директор" Дмитрий Мещеряков, назначенный в оккупационном министерстве природных ресурсов и экологии Херсонской области.
  • Следовательно, украинская администрация заповедника не может обеспечивать дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения.
  • Вскоре после захвата заповедника украинцев шокировало фото, которое захватчики опубликовали в сети. На нем они позировали с двумя убитыми краснокнижными животными, а именно с сернами. Свое кровожадное фото они еще и бездушно подписали словами "ням-ням". Впрочем, вскоре представители самого заповедника опровергли убийство животных на территории "Аскания-Нова".
  • Также 2 сентября 2023 в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" пылало около 7 тысяч гектаров участка "Южный". Целых 10 часов уничтожался уникальный участок украинской степи. Пропагандисты уверяли, что "жертв среди редких видов животных нет".

Автор: Марта Касіянчук