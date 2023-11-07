Оккупанты вывозят животных из заповедника "Аскания-Нова": что известно

Российские войска продолжают свои преступные действия против украинских природных заповедников. Последний инцидент – вывоз животных из оккупированного Херсонского заповедника "Аскания-Нова".

Как известно, животных увозят в российский зоопарк. Незаконные действия совершают в рамках "соглашения", заключенного оккупационным руководством заповедника.

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Оккупанты воруют животных из "Аскания-Нова"

Российские оккупационные войска незаконно воруют животных из заповедника "Аскания-Нова" и перевозят в краснодарский "Сафари-парк".

Центр национального сопротивления (ЦНС) отмечает, что вывоз животных производится в рамках "соглашения о сотрудничестве".

Такое соглашение не может быть действительным. От украинского заповедника ее подписывает российский ставленник, не являющийся руководителем,

– говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что данные действия являются формальной кражей и уничтожением уникальной фауны заповедника.

Кроме того, на территории "Аскания-Нова" неоднократно замечали российских оккупантов.

Заповедник под контролем оккупантов: главное