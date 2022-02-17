Оказался в ледяной ловушке: видео спасения лося, застрявшего в озере
Источник:Daily Paws
Друзья из Канады обнаружили в озере Онтарио замерзшего лося. Они не смогли его оставить и бросились спасать.
Лось провалился под лед и очутился в ловушке озера. Несмотря на это, животное пыталось держать голову над водой, однако выбраться сам не мог.
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Друзья, увидевшие лося, решили помочь ему. Для этого они прорубили ему путь через лед, используя бензопилу и кувалду. После этого они взяли несколько больших ветвей, которыми начали подталкивать лося в нужном направлении и отодвигать лед.
Смотрите видео: как прорубали путь для лося
Сразу выбраться из воды животному не удалось, однако после нескольких попыток лось оказался на суше и убежал в лес.
Смотрите видео: как спасали лося
Известно, что лоси умеют хорошо плавать, но из-за льда, холода и большого количества воды ему было сложно выбраться. Однако помощь небезразличных спасла жизнь животному.
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