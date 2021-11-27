Огромный пес стал няней для крошечного котенка: трогательные фото и видео

Большой пес решил заботиться о брошенном котёнке. Несмотря на разницу в размерах, пес стал идеальной няней.

Хозяйка огромного пса Норма нашла крошечного котенка в картонной коробке на улице. Женщина не смогла пройти мимо и забрала домой.

Интересно Микс сухого и влажного кормов для кошки: в чем преимущества такого кормления

Хоть ее и ждал пес, который весом больше ее, однако у женщины не было сомнений, что Норм примет котенка.

Уход за новорожденным котёнком – непростая задача. Даже если глаза уже открылись, ему все равно нужно постоянное внимание и регулярная проверка ветеринара. Кроме того, в доме есть много опасностей для любознательного малыша.

Однако хозяйке активно помогал пес Норм. Огромный зверь терпеливо забавлял котенка, которого назвали Соником, и спокойно воспринимал удары крошечных лапок.



Соник и Норм / Скриншот с видео

Однако лучших друзей пришлось разделить, ведь котёнок отправился в новый дом. Один из друзей хозяйки решил, что хочет иметь дома четырехлапого пушистого любимца.

Читайте также Как кошка очаровала всех курьеров города: тайный метод четырехлапой

О дружбе Соника и Норма тоже не забыли, ведь хозяева планируют устраивать для них встречи. Они считают, что их связь особенная, поэтому нельзя ее разрывать.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

Смотрите видео про Соника и Норма: