Спасет от спорта: огромный пес мешает хозяйке тренироваться – смешное видео
30 июня 2021 , 18:29Читати новину українською
Источник:ViralHog
Девушка тренировалась дома, а ее гигантский пес породы маламут лежал рядом. Но песику было скучно просто лежать и он решил немного подразнить свою хозяйку.
Сначала пушистый великан занимал только половину коврика, однако ему оказалось этого мало. Он решил разлечься и сбил свою хозяйку, которая как раз выполняла непростое упражнение.
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Однако девушка не рассердилась, а взамен поиграла со своим любимцем и погладила его. А невозмутимый пес продолжил лежать, заняв, наконец, весь коврик.Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.
Посмотрите смешное видео о собаке
Пользователи сети комментируют смешное видео:
- "Мне нравится тот факт, что она была за считанные секунды от окончания своего набора упражнений, а он испортил его".
- "То, как она отреагировала на вторжение своей собаки, очень мило. Только поглаживания и объятия. Она очень любит свою собаку и имеет терпение".
- "Очень мило".