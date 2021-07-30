Огромная домашняя ящерица стала звездой инстаграма: впечатляющие фото

Ящерица тегу может похвастаться своей популярностью. У этой рептилии почти 200 тысяч подписчиков в инстаграме.

МакГувер имеет впечатляющие размеры и сотни тысяч верных читателей в социальных сетях. Фотографии этой необычной ящерицы действительно впечатляют.

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Любимая ящерица инстаграма размером с собаку, – так написали владельцы МакГувера на его странице.

Тегу вид ретилий семейства теид. Эти ящерицы достигают длины около метра и весят 3,5 – 4 килограмма. Тегу живут в Южной Америке.

Источник: вид ретилий семейства теид. Эти ящерицы достигают длины около метра и весят 3,5 – 4 килограмма. Тегу живут в Южной Америке.Источник: Википедия

В аккаунте МакГувера регулярно публикуют фото и видео роскошной жизни ящерицы. Рептилия загорает, нежится со своей владелицей в постели и ведет себя, как кот.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

МакГувер любит купаться и регулярно залезает на руки к своей хозяйке. Но больше всего ему нравится греться на солнце, ведь он – хладнокровное животное.

Ящерица любит есть овощи и фрукты. Также он не прочь полакомиться вареными яйцами, креветками и рыбой. Владелица кормит рептилию с помощью палочек для суши.

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