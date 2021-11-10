Одинокий турист потерял сознание в горах: как командная работа собак спасла 71-летнего хозяина

Золотистый ретривер и черный лабрадор спасли хозяина благодаря своей командной работе. Что сделали четырехлапые – читайте в материале.

Канадец, которому 71 год, путешествовал с двумя собаками по горной тропе в национальном парке. Это обычный прогулочный маршрут, но без большого количества людей.

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По неизвестным причинам мужчина внезапно упал без сознания посреди тропы. Поскольку людей рядом не было, никто не мог ему помочь.

Четвероногие любимцы не растерялись, а начали работать, как команда. Черный лабрадор побежал вперед по тропинке, ведь запомнил, что не так давно их обогнала женщина, и она не должна была далеко отойти. Тем временем золотистый ретривер лег рядом с хозяином, чтобы его охранять.



Четвероногая команда / Фото Keswick Mountain Rescue Team

Туристка, которую догнал лабрадор, вспомнила, что пес лаял и подпрыгивал. Он всеми своими действиями показывал, что ей нужно с ним пойти. Когда женщина пришла на место, то увидела на земле мужчину, а рядом – собаку. Не теряя времени, она позвонила в спасательную службу.

Команда, в составе которой было 12 человек, прибыла согласно координатам, предоставленными туристкой. За это время мужчина пришел в себя, поэтому сидел, обнимая своих собак. Спасатели помогли ему спуститься к подножию горы, где ждала машина скорой помощи. Несмотря на то, что он очнулся, осмотр врачей ему был необходим.

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Спасатели были удивлены, когда узнали, как собаки смогли помочь своему хозяину. Кроме того, отметили, что мужчине с ними очень повезло.