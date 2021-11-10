Канадець, якому 71 рік, мандрував з двома собаками гірською стежкою у національному парку. Це звичайний прогулянковий маршрут, проте без великої кількості людей.

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З невідомих причин чоловік раптово впав непритомний посеред стежки. Оскільки людей поруч не було, то ніхто не міг йому допомогти.

Чотирилапі улюбленці не розгубилися, а почали працювати, мов команда. Чорний лабрадор побіг уперед стежкою, адже запам'ятав, що не так давно їх обігнала жінка й вона не мала ще далеко відійти. Тим часом золотистий ретривер ліг поруч з господарем, аби його охороняти.



Чотирилапа команда / Фото Keswick Mountain Rescue Team

Туристка, яку наздогнав лабрадор, пригадала, що пес гавкав та підстрибував. Він усіма своїми діями показував, що їй треба піти з ним. Коли жінка прийшла на місце, то побачила чоловіка на землі, а поруч – собаку. Не гаючи часу, вона зателефонувала до рятувальної служби.

Команда, у складі якої було 12 людей, прибула згідно з координатами, які надала туристка. За цей час чоловік прийшов до тями, тому сидів, обіймаючи своїх собак. Рятувальники допомогли йому спуститися до підніжжя гори, де чекала машина швидкої допомоги. Попри те, що він прийшов до тями, огляд лікарів йому був потрібний.

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Рятувальники були вражені, коли дізналися, як собаки змогли допомогти своєму господарю. Крім того, зазначили, що чоловіку з ними дуже пощастило.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.