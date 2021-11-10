Название породы "золотистый ретривер" (также их называют голден-ретриверы – 24 канал) свидетельствует о том, что шерсть этих собак должна быть светлой: от темно-золотой до кремовой. Однако время от времени можно встретить собак, идентичных золотистому ретриверу, и имеющих черную шерсть.
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Собака породы золотистый ретривер / Фото Unsplash
Объясняет наука
Ученые утверждают, что черных золотистых ретриверов не бывает.
Все животные имеют ген MC1R, отвечающий за цвет шерсти. У этого гена так называемые доминантный и рецессивный аллели.
Доминантный аллель отвечает за черный цвет шерсти, а рецессивный – за желтый и оранжевый.
Все чистокровные ретриверы имеют рецессивный ген. Следовательно, они всегда будут светлых оттенков: от желтого до рыжего.
Оттенки золотистых ретриверов / Фото The Golden Retriever Breed Standard Wendy Andrews
Бывают мутации
Некоторые ретриверы могут иметь мутацию. Однако это проявляется как пятнышко черного цвета на светлой шерсти. Полностью чёрных чистокровных ретриверов не бывает.
Золотистый ретривер с мутацией / Фото Flickr
А вот лабрадоры-ретриверы могут быть 3 цветов: черного, палевого и шоколадного.
Существуют черные ретриверы
Да, но это не голдены. Есть порода с названием "прямошерстный ретривер". Эти собачки очень похожи на золотистых ретриверов и имеют черную шерсть.
Собака породы прямошерстный ретривер / Фото Shutterstock
Характеристика породы
Прямошерстный ретривер – охотничья порода собак родом из Великобритании. Она возникла на основе лабрадора-ретривера, сеттера и пойнтера.
- Рост: 56 – 61 сантиметр.
- Вес: 25 – 36 килограммов.
- Характер: это выносливые, энергичные и умные собаки.
Этих собак назвали "флэт" из-за прямой шерсти / Фото Loyal Goldens
Второе название прямошерстных ретриверов – флэт. Эта порода менее популярна, чем лабрадоры и голдены. Из-за визуального сходства многие могут путать прямошерстных ретриверов с голденами.
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В чем разница между лабрадором-ретривером и золотистым ретривером
- Многие воспринимают этих собак, как одну породу.
- Ретриверы – общее название для многих охотничьих пород собак.
- Лабрадоры – это старая порода собак, а золотистых ретриверов вывели относительно недавно.
- Голден-ретриверы имеют более длинную шерсть, они выше и "тоньше" лабрадоров визуально.
- У этих пород почти нет отличий в поведении, однако ретриверы зарекомендовали себя как более уравновешенные и вдумчивые собаки.