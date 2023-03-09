В Одесской области в Тарутинской степи заметили краснокнижную лесную кошку

Она сидела на дереве, грелась на солнце и игнорировала людей. Команде Rewilding Ukraine удалось сделать несколько фотографий грационной лесной кошки.

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В сообщении отметили, что этот вид распространен в Карпатах, Закарпатье, небольшие популяции сохранились на Одесщине, Волыни, Буковине. Всего в Украине насчитывается около 400 – 500 особей лесного кота.

Приятно отметить, что этот редкий вид стал возвращаться к нашим ландшафтам, в том числе к Придунавью, о чем свидетельствуют более частые встречи животных с людьми. – говорится в сообщении.

От домашних кошек лесной отличается большими размерами, коренастым телом, более коротким пушистым хвостом и характерной окраской меха. Также в организации Rewilding Ukraine добавили, что он ведет себя как дикий зверь и обычно умело прячется от людей.



В степи Одесщины заметили краснокнижную лесную кошку / Фото Александр Куракин, Rewilding Ukraine

Ученые считают, что лесные коты могут скрещиваться с домашними, так что в природе вы можете встретить их гибриды с промежуточными чертами.

Лесной кот: коротко

Этот вид кошачьих селится в глухих лесах и плавнях, выводковые логова устраивает в природных укрытиях, в норах барсуков и лис, изредка – на чердаках лесных домов и в камышовых зарослях.

Особенностью окрашивания является наличие черных полосок. Они располагаются по позвоночнику, на лицевой части головы, на хвосте, но в боках и лапах может быть в виде пятен. Самцы кошек в длину могут достигать 90 сантиметров, а самки – 75.

Добыча пищи у лесных кошек осуществляется через охоту. Они являются хищниками и охотятся на мелких животных, таких как зайцы, кролики, куницы, горностаи, хорьки, птицы и т.д.

Кот лесной / Фото Википедия

Лесной кот занесен в Красную книгу МСОП. Охраняется в Карпатском и Дунайском биосферных заповедниках, природном заповеднике Горганы, национальных природных парках Карпат.

Этот вид исчезает из-за вырубки лесов, беспокойства, уничтожения при отстреле бродячих домашних кошек и гибели в капканах.