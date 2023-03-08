В Одесском зоопарке после зимы проснулись медведи: забавные фото косолапых

8 марта 2023, 14:23
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Источник:

Одесский зоопарк

В Одесском зоопарке ото сна проснулись медведи. Косолапые уже успели поваляться в воде и попасть в объективы камер.

В Одессе проснулись медведи

Теперь посетители могут полюбоваться косолапыми питомцами в открытом вольере. Об этом сообщили на странице зверинца.

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С наступлением весны в Одесском зоопарке после зимней спячки проснулись бурые медведи,
– говорится в сообщении.  

Одесский зоопарк приглашает всех поклонников живой природы полюбоваться забавными косолапыми, радующимися пробуждению.

В Одессе проснулись медведи / Фото Одесский зоопарк

В Одесском зоопарке после зимы проснулись медведи / Фото Одесский зоопарк

Пробудившийся медведь в Одесском зоопарке / Фото Одесский зоопарк

В Одесском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи / Фото Одесский зоопарк

Пробудившийся медведь в Одесском зоопарке / Фото Одесский зоопарк

В черкасском зоопарке после спячки проснулись медведи

Три медведя, живущих в черкасском зоопарке, проснулись с зимней спячки. Косолапых уже выпустили в летний вольер. Первым из зимнего вольера вышел Бурмак. Как обычно, самец оббежал территорию, повалялся в снегу и поплавал в воде. Потом вернулся за своей подружкой Гутой.

Проснулись медведи полторы недели назад. Из спячки вышли в хорошей физической форме, сейчас животных уже начали подкармливать.

В Закарпатье 12 медведей залегли в зимнюю спячку

Зимний сон для бурых медведей начинается между декабрем и февралем. Обычно в дикой природе они выкапывают берлогу, которая служит им в течение нескольких последующих лет.

Однако, сегодняшние наблюдения в реабилитационном центре бурых медведей в Национальном природном парке "Синевир" свидетельствуют, что из 30 косолапых, проживающих на территории приюта, по состоянию на сегодняшний день залегло на зимний отдых –  12, что на 6 особей меньше, чем 6 человек. Медведи начали залегать в спячку с начала февраля, когда выпал снег и пошла морозная погода.

Автор: Марта Касіянчук