Одна из 100 000: самая редкая белка на Земле просто бродила по городу – какого она цвета

Жители Истрад-Минах в Керфилли, Южный Уэльс, сообщили об удивительной находке. Речь идет о невероятно редкой белой белке с мутацией, которая случается лишь один раз на 100 000 особей.

Оно было замечено прямо в центре города на оживленной улице. Это уникальное существо отличается от своих типичных собратьев.

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Редкую белую белку заметили в центре города

Исследователи подтвердили наблюдение белки-альбиноса, которую заметили в этом районе. Первые сообщения о редкой белке-альбиносе появились несколько недель назад, но она не попадала в объектив фотоаппарата, пока Мария Сит не сфотографировала неуловимого грызуна.



Очень редкую белку заметили в Южном Уэльсе / Фото Maria Smith

Сит поделилась фотографией в социальных сетях, побуждая других местных жителей сообщать о собственных наблюдениях за уникальным животным.

Мы видим абсолютно белую белку несколько раз в неделю – животное бегает по оживленной улице и занято своими делами,

– говорят местные жители.



Она встречается раз на 100 000 / Фото Maria Smith

Это может быть альбинизм

Редкая красноглазая белка потенциально может быть альбиносом. Альбинизм, генетическая мутация, приводящая к полному отсутствию пигмента, является причиной уникальной внешности этой уникальной белки. Для подтверждения этой теории должны быть проведены тесты.

Специалисты по дикой природе определили, что белки с таким окрасом встречаются редко – один раз на 100 000 особей. Сообщается, что в Британии обитает лишь около пятидесяти белок-альбиносов. Этих белок-альбиносов часто можно встретить в общественных местах, таких как парки, детские площадки и кладбища, где обычно мало хищников.