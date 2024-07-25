Її було помічено просто в центрі міста на жвавій вулиці. Ця унікальна істота відрізняється від своїх типових побратимів.

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Рідкісну білу білку помітили в центрі міста

Дослідники підтвердили спостереження білки-альбіноса, яку помітили в цьому районі. Перші повідомлення про рідкісну білку-альбіноса з'явилися кілька тижнів тому, але вона не потрапляла в об'єктив фотоапарата, поки Марія Сіт не сфотографувала невловного гризуна.



Дуже рідкісну білку помітили в Південному Уельсі / Фото Maria Smith

Сіт поділилася фотографією в соціальних мережах, спонукаючи інших місцевих жителів повідомляти про власні спостереження за унікальною твариною.

Ми бачимо абсолютно білу білку кілька разів на тиждень – тварина бігає жвавою вулицею і зайнята своїми справами,

– кажуть місцеві жителі.



Вона зустрічається раз на 100 000 / Фото Maria Smith

Це може бути альбінізм

Рідкісна червоноока білка потенційно може бути альбіносом. Альбінізм, генетична мутація, що призводить до повної відсутності пігменту, є причиною унікальної зовнішності цієї унікальної білки. Для підтвердження цієї теорії мають бути проведені тести.

Фахівці з дикої природи визначили, що білки з таким забарвленням трапляються рідко – один раз на 100 000 особин. Повідомляється, що у Британії мешкає лише близько п'ятдесяти білок-альбіносів. Цих білок-альбіносів часто можна зустріти в громадських місцях, таких як парки, дитячі майданчики та кладовища, де зазвичай мало хижаків.