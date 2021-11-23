Очень необычный способ: на видео показали, как ест новорожденная ехидна
23 ноября 2021 , 18:35Читати новину українською
Источник:фейсбук Wildwood Wildlife Shelter
Ехидна – небольшое животное, обитающее в Австралии и на островах Тихого океана. Выяснилось, что это удивительное животное не пьет молоко, а употребляет его очень оригинальным способом.
Этот малыш попал в заповедник Wildwood Wildlife Shelter, расположенный в Австралии. Детеныш еще совсем крошечный, поэтому людям приходится выкармливать его из рук.
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Как ест маленькая ехидна
Мать малыша выделяет молоко из желез в брюшной полости. Детеныши слизывают это молоко прямо с тела матери.
Именно поэтому мужчина протягивает маленькой ехидне свою ладонь с молоком. Питание из ладони наиболее похоже на питание детенышей в дикой природе.В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но и полезен.
Пользователи сети комментируют необычное видео:
- "Как приготовить молоко для ехидны?"
- "Очень мило".
- "Очень хорошо, что он ест".
- "Кто-то очень голоден".
Чем интересно животное ехидна
Это небольшие млекопитающие, обитающие в Австралии, Новой Гвинее и проливе Басса. Тело ехидны покрыто одновременно иглами и шерстью. Питаются ехидны термитами и муравьями, которых ловят с помощью языка. Во рту этих животных совсем нет зубов.
Источник: Википедия