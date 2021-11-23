Очень необычный способ: на видео показали, как ест новорожденная ехидна

Ехидна – небольшое животное, обитающее в Австралии и на островах Тихого океана. Выяснилось, что это удивительное животное не пьет молоко, а употребляет его очень оригинальным способом.

Этот малыш попал в заповедник Wildwood Wildlife Shelter, расположенный в Австралии. Детеныш еще совсем крошечный, поэтому людям приходится выкармливать его из рук.

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Как ест маленькая ехидна

Мать малыша выделяет молоко из желез в брюшной полости. Детеныши слизывают это молоко прямо с тела матери.

Именно поэтому мужчина протягивает маленькой ехидне свою ладонь с молоком. Питание из ладони наиболее похоже на питание детенышей в дикой природе.

Пользователи сети комментируют необычное видео:

"Как приготовить молоко для ехидны?"

"Очень мило".

"Очень хорошо, что он ест".

"Кто-то очень голоден".

Чем интересно животное ехидна

Это небольшие млекопитающие, обитающие в Австралии, Новой Гвинее и проливе Басса. Тело ехидны покрыто одновременно иглами и шерстью. Питаются ехидны термитами и муравьями, которых ловят с помощью языка. Во рту этих животных совсем нет зубов.

Источник: Это небольшие млекопитающие, обитающие в Австралии, Новой Гвинее и проливе Басса. Тело ехидны покрыто одновременно иглами и шерстью. Питаются ехидны термитами и муравьями, которых ловят с помощью языка. Во рту этих животных совсем нет зубов.Источник: Википедия

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