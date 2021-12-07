Очаровательная лиса смеется от щекоток: милое видео

Лисы - очень коммуникабельные животные, которые иногда ведут себя, как маленькие дети. Животное из США любит играть со своей хозяйкой и хохотать от щекоток.

Рыжая лисичка Дикси, живущая в приюте для лисиц, имеет репутацию хихотуньи. Она радушно играет с владелицей и радует соцсети своим смехом.

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Дикси – сестра лиса-певца по имени Муттиас, который покорил Ютуб и инстаграм своими ариями.

Владелица приюта SaveAFox Rescue Микайла Рейнс публикует видео с забавной лисичкой. Короткий ролик быстро стал вирусным.

Лисичка смеется от щекоток: смотрите милое видео

Пока Рейнс чухала пушистую Дикси, та весело смеялась от удовольствия – общения с девушкой приносит животному удовольствие.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны зверькам.

На смеющуюся лисичку уже посмотрело более полумиллиона пользователей ютуба. Вирусный смех уже успел стать мерчандайзом в приюте – Рейнс решила создать милые мягкие игрушки, которые смеются так же, как Дикси.