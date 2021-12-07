Рыжая лисичка Дикси, живущая в приюте для лисиц, имеет репутацию хихотуньи. Она радушно играет с владелицей и радует соцсети своим смехом.
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Дикси – сестра лиса-певца по имени Муттиас, который покорил Ютуб и инстаграм своими ариями.
Владелица приюта SaveAFox Rescue Микайла Рейнс публикует видео с забавной лисичкой. Короткий ролик быстро стал вирусным.
Лисичка смеется от щекоток: смотрите милое видео
Пока Рейнс чухала пушистую Дикси, та весело смеялась от удовольствия – общения с девушкой приносит животному удовольствие.
На смеющуюся лисичку уже посмотрело более полумиллиона пользователей ютуба. Вирусный смех уже успел стать мерчандайзом в приюте – Рейнс решила создать милые мягкие игрушки, которые смеются так же, как Дикси.
Какие еще животные умеют смеяться
Ученые обнаружили, что хохотать от щекотки могут крысы, собаки и шимпанзе. Их смех лишь отдаленно напоминает человеческий, однако факт остается фактом – эти животные могут получать осознанное удовольствие от щекоток.