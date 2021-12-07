Руда лисичка Діксі, яка живе у притулку для лисиць, має репутацію хихотунки. Вона радо бавиться з власницею та тішить соцмережі своїм сміхом.

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Діксі – сестра лиса-співака на ім’я Муттіас, який підкорив Ютуб та інстаграм своїми аріями.

Власниця притулку SaveAFox Rescue Мікайла Рейнс публікує відео з кумедною лисичкою. Короткий ролик швидко став вірусним.

Лисичка сміється від лоскоток: дивіться миле відео

Поки Рейнс чухала пухнасту Діксі, та весело сміялася від задоволення – спілкування з дівчиною приносить тваринці неабияке задоволення.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

На лисичку, що сміється, вже поглянуло понад півмільйона користувачів ютубу. Вірусний сміх вже встиг стати мерчандайзом у притулку – Рейнс вирішила створити милі м’які іграшки, які сміються так само як Діксі.