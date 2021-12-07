Руда лисичка Діксі, яка живе у притулку для лисиць, має репутацію хихотунки. Вона радо бавиться з власницею та тішить соцмережі своїм сміхом.
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Діксі – сестра лиса-співака на ім’я Муттіас, який підкорив Ютуб та інстаграм своїми аріями.
Власниця притулку SaveAFox Rescue Мікайла Рейнс публікує відео з кумедною лисичкою. Короткий ролик швидко став вірусним.
Лисичка сміється від лоскоток: дивіться миле відео
Поки Рейнс чухала пухнасту Діксі, та весело сміялася від задоволення – спілкування з дівчиною приносить тваринці неабияке задоволення.
На лисичку, що сміється, вже поглянуло понад півмільйона користувачів ютубу. Вірусний сміх вже встиг стати мерчандайзом у притулку – Рейнс вирішила створити милі м’які іграшки, які сміються так само як Діксі.
Які ще тварини вміють сміятисяВчені виявили, що реготати від лоскоту можуть щури, собаки та шимпанзе. Їхній сміх лише віддалено нагадує людський, проте факт лишається фактом – ці тварини можуть отримувати усвідомлене задоволення від лоскоток.