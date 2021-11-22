Лис на ім’я Муттіас полюбляє співати. Він живе у Міннесоті та часто проводить концерти перед тим, як заснути.

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Схоже, що лис доволі товариський – тваринка не боїться людей та чудово себе почуває у компанії.

Що відомо про цю лисицю Муттіас – це чорно-бурий лис, або ж чорнобурка. Чорнобурки є звичайними лисицями, які відрізняються забарвленням. Через особливий колір хутра лисиці страждають від знищення – їх вирощують на спеціальних фермах, а потім використовують для отримання хутра. Муттіас живе у притулку для лисиць, які могли стати чиєюсь шубою. Ця чорнобурка не може вижити у дикій природі та потребує догляду людини.

Як лисиця співає для людини: дивіться відео

Притулком для лисиць SaveAFox керує дівчина на ім’я Мікайла Рейнс. Вона – професійна реабілітологиня дикої природи.

Більшість лисиць з хутрових ферм у SaveAFox передаються нам, тому що вони мають незвичні шуби, хворі чи поранені, або не мають жодної цінності для фермера. Єдиною моєю метою є врятувати цих народжених у неволі лисиць, щоб вони були забезпечені всім необхідним,

– написала Рейнс на сайті притулку.

Врятовані лисиці живуть у притулку дівчини / Фото з інстаграму Рейнс

Муттіас живе разом із десятками лисиць, та має рідного брата Фіннегана – рудого лиса, який, схоже, дратується, коли на Муттіаса звертають увагу.

Чорнобурка також дуже розумна – вона може виконувати команди не гірше за слухняного песика.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

На сторінці в інстаграмі Рейнс показує, як Муттіас тренується та отримує ласощі за хорошу роботу.