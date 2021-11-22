Лис на ім’я Муттіас полюбляє співати. Він живе у Міннесоті та часто проводить концерти перед тим, як заснути.
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Схоже, що лис доволі товариський – тваринка не боїться людей та чудово себе почуває у компанії.
Що відомо про цю лисицю
Муттіас – це чорно-бурий лис, або ж чорнобурка. Чорнобурки є звичайними лисицями, які відрізняються забарвленням.
Через особливий колір хутра лисиці страждають від знищення – їх вирощують на спеціальних фермах, а потім використовують для отримання хутра.
Муттіас живе у притулку для лисиць, які могли стати чиєюсь шубою. Ця чорнобурка не може вижити у дикій природі та потребує догляду людини.
Як лисиця співає для людини: дивіться відео
Притулком для лисиць SaveAFox керує дівчина на ім’я Мікайла Рейнс. Вона – професійна реабілітологиня дикої природи.
Більшість лисиць з хутрових ферм у SaveAFox передаються нам, тому що вони мають незвичні шуби, хворі чи поранені, або не мають жодної цінності для фермера. Єдиною моєю метою є врятувати цих народжених у неволі лисиць, щоб вони були забезпечені всім необхідним,
– написала Рейнс на сайті притулку.
Врятовані лисиці живуть у притулку дівчини / Фото з інстаграму Рейнс
Муттіас живе разом із десятками лисиць, та має рідного брата Фіннегана – рудого лиса, який, схоже, дратується, коли на Муттіаса звертають увагу.
Чорнобурка також дуже розумна – вона може виконувати команди не гірше за слухняного песика.
На сторінці в інстаграмі Рейнс показує, як Муттіас тренується та отримує ласощі за хорошу роботу.