Обвивает ствол и поднимается по дереву: видео с ловким питоном

Мужчина снял видео, собравшее более 14 миллионов просмотров. На нем ковровый питон мастерски поднимался вверх по дереву.

Рид Ньюэлл из Австралии удивил людей, показав, как змеи покоряют деревья. Большой пресмыкающийся совсем не испугал мужчина, ведь это его работа.

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Известно, что Рид приехал на вызов, ведь люди обнаружили дома двухметрового питона. Мужчина поймал его и увез в дикую природу, где питон решил залезть на дерево. Благодаря сильным мышцам, змея обвивала ствол и поднималась выше.

Смотрите видео: как питон лез на дерево

Что известно о ковровом питоне

В природе этот пресмыкающийся достигает длины 1,5 – 2,1 метра. Однако встречались самки, вырастали до 2,6 метра. Средний вес взрослых змей составляет 10 – 15 килограммов. В основном живут на деревьях и кустарниках. Часто встречаются в саваннах, на скалах, в лесах.

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Эти питоны – хищники. Они питаются грызунами малых и средних размеров: мышами, крысами, кроликами. Важно отметить, что они не ядовиты, однако человеку следует соблюдать осторожность, ведь могут укусить.

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