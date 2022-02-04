Рид Ньюэлл из Австралии удивил людей, показав, как змеи покоряют деревья. Большой пресмыкающийся совсем не испугал мужчина, ведь это его работа.

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Известно, что Рид приехал на вызов, ведь люди обнаружили дома двухметрового питона. Мужчина поймал его и увез в дикую природу, где питон решил залезть на дерево. Благодаря сильным мышцам, змея обвивала ствол и поднималась выше.

Смотрите видео: как питон лез на дерево

Что известно о ковровом питоне

В природе этот пресмыкающийся достигает длины 1,5 – 2,1 метра. Однако встречались самки, вырастали до 2,6 метра. Средний вес взрослых змей составляет 10 – 15 килограммов. В основном живут на деревьях и кустарниках. Часто встречаются в саваннах, на скалах, в лесах.

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Эти питоны – хищники. Они питаются грызунами малых и средних размеров: мышами, крысами, кроликами. Важно отметить, что они не ядовиты, однако человеку следует соблюдать осторожность, ведь могут укусить.

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