Общаются вибрациями и "никогда не забывают": неожиданные факты о слонах в день их защиты

Во многих странах мира 22 сентября – это Всемирный день защиты слонов. Его установили по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных, ведь численность этих животных стремительно сокращается. Что известно о слонах – читайте в материале.

Крупнейшие наземные животные мира

Африканский слон является самым крупным наземным млекопитающим в мире. В среднем он вырастает до 3 метров в высоту и весит до 6 тонн.

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Своего полного размера он достигает лишь в возрасте 35 – 40 лет, что есть более половины его жизни. Известно, что дикие слоны могут прожить до 60 – 70 лет. При этом даже маленькие слонята при рождении могут весить до 120 килограммов.

Слонов можно отличить по ушам

У африканского слона уши большой и круглой формы, а у индийского – меньше и заостренные книзу. Кроме того, хобот африканского слона имеет два пальцевидных отростка, а вот у индийского только один, сверху.

Их хоботы имеют собственные навыки

У хоботов слонов около 150 тысяч мышечных единиц. Они используют их для высасывания воды во время питья. Также используют как трубку, что позволяет нормально дышать во время плавания и преодолевать большие расстояния.



Хоботы слонов / Фото Pexels

Бивни на самом деле – это зубы

Бивни слона – это действительно увеличенные резцы, которые впервые появляются, когда слонам около 2 лет. Они продолжают расти в течение всей их жизни. Бивни используются для отрыва коры от деревьев, выкапывания корней или для защиты во время боя.



Бивни слонов / Фото iStock

Толстая кожа

В большинстве мест кожа слона имеет толщину 2,5 сантиметра. Складки и морщины содержат в 10 раз больше воды, чем плоская кожа, что помогает при охлаждении. Также известно, что слоны сохраняют кожу чистой и защищаются от солнечных ожогов, регулярно принимая пылевые и грязевые ванны.

Слоны постоянно едят

Слонам нужно до 150 килограммов пищи в день – это примерно 375 банок запеченной фасоли. При этом половина употребленного в организме может остаться непереваренным. Слоны едят столько, что могут тратить до трех четвертей своего дня только на еду.



Слоны постоянно едят / Фото Cleveland Zoological Society

Общаются, используя вибрации

Слоны общаются различными способами, например, звуками, что подобны до гула трубы, языком тела, прикосновениями и запахами. Кроме этого, используют сигналы, которые создают вибрации в земле. Обнаружить их слоны могут через свои ноги.

Слонята стоят уже через 20 минут после рождения

Через 15 – 30 минут после рождения слоненок подниматься на ноги и может идти за матерью. Это означает, что стадо слонов может не останавливаться и продолжать мигрировать, чтобы найти себе пищу и воду.



Слонята с мамой / Фото DesktopBackground

Слон никогда не забывает

Слоновий мозг хорошо развит, а височная доля имеет больше извилин, чем человеческая. Считается, что благодаря этому животное может хранить большое количество информации. Отсюда выражение "слон никогда не забывает".

Уничтожение слонов

Около 90% африканских слонов были уничтожены в прошлом веке через торговлю слоновой костью.

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Азиатские слоны также находятся под угрозой, сократившись по меньшей мере на 50% за последние три поколения. Их популяциям становится все труднее следовать своим традиционным путям миграции, чтобы добраться до воды, кормов и мест размножения, поэтому они часто вступают в опасный контакт с людьми.

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