Обнимала собак, а спасатели тянули за одежду: как в Виннице пришли на помощь животным

Винницкая волонтер и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям необычным способом спасли 2 собак. Для этого девушку вытягивали со дня ямы, куда попали собачки.

2 больших пса провалились в подвальное помещение заброшенного сарая. Животные просидели несколько дней, пока им на помощь не пришли винницкая волонтер Катя Христич и спасатели.

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Ситуацию усложнило то, что возле псов все время сидела их подруга – третья собака. Она бросалась на спасателей и не давала помочь своим друзьям.



Возле собак сидела подружка / Скриншот с видео

Охраннице дали снотворное, и только после этого в подвал сумели опустить лестницу. По ней волонтер спустилась вниз.

Девушка обняла одну собаку, а спасатели схватили ее за одежду и вытащили на поверхность. Так спасли и вторую собачку.

Обе собаки были большими, но, к счастью, оказались не травмированными. Они очень обрадовались своему спасению и сразу побежали по своим делам,

– рассказывает волонтер.

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Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®



Текст сообщения:

Винница! Благодарю сотрудников МЧС за сегодняшнее спасение 2 собачек, которые попали в ловушку, провалившись в подвальное помещение заброшенного сарайчика. Бедняги просидели там несколько дней без еды и воды.

Сложность ситуации заключалась еще и в том, что возле отверстия в подвал сидела третья собака – их подружка, которая бросалась на мужчин и не давала возможности помочь пострадавшим.

Следовательно, охранницу пришлось нейтрализовать с помощью снотворного. Затем сотрудники МЧС спустили лестницу. Попав в подвал, я обняла первую собачку руками, пыталась поднять. МЧСники ухватили меня за одежду и за плечи и подняли, вместе с собакой. Потом так же мы вытащили вторую собачку. Обе собаки были большими, но, к счастью, оказались не травмированными. Они очень обрадовались своему спасению и сразу побежали по своим делам.

Искренне благодарю этих неравнодушных мужчин за скорую и профессиональную спец. операцию по спасению собачек! Низкий поклон им за работу! Прошу всех других людей, которые увидят животное в беде, не сдаваться без боя и прилагать максимум усилий для оказания помощи! Как видите, иногда это удается сделать с помощью сотрудников спец. служб!