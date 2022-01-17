Обнимала собак, а спасатели тянули за одежду: как в Виннице пришли на помощь животным
Источник:фейсбук Кати Христич
Винницкая волонтер и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям необычным способом спасли 2 собак. Для этого девушку вытягивали со дня ямы, куда попали собачки.
2 больших пса провалились в подвальное помещение заброшенного сарая. Животные просидели несколько дней, пока им на помощь не пришли винницкая волонтер Катя Христич и спасатели.
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Ситуацию усложнило то, что возле псов все время сидела их подруга – третья собака. Она бросалась на спасателей и не давала помочь своим друзьям.
Возле собак сидела подружка / Скриншот с видео
Охраннице дали снотворное, и только после этого в подвал сумели опустить лестницу. По ней волонтер спустилась вниз.
Девушка обняла одну собаку, а спасатели схватили ее за одежду и вытащили на поверхность. Так спасли и вторую собачку.
Обе собаки были большими, но, к счастью, оказались не травмированными. Они очень обрадовались своему спасению и сразу побежали по своим делам,
– рассказывает волонтер.
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