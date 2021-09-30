Кошка, которую зовут Лавбаг, жила у хозяйки, страдавшей психическим заболеванием. Она держала животное в железной клетке почти с рождения.

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Для кошки это пространство было настолько маленьким, что, повзрослев, она не имела возможности вытянуться в полный рост. Из-за этого постоянно лежала скрученной.

Сама хозяйка не понимала, что вредит животному, поэтому соседи решили обратиться к зоозащитникам. Волонтеры благотворительной организации Furry Nation Salvation смогли получить разрешение на изъятие Лавбаг.

После осмотра и лечения кошку отправили на реабилитацию к временной "маме" Петти. Женщина должна была научить кошку доверять людям и любить.

Однако, оказавшись вне клетки, Лавбаг сама хотела ежеминутно демонстрировать нежность и любовь своим спасителям. Петти вспомнила, что животное постоянно искало возможность обняться. Кроме того, кошка делила кровать с овчаркой, к которой постоянно прижималась.

Смотрите видео: как Лавбаг хочет обниматься

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Лавбаг прожила у Петти больше года. Все это время волонтеры искали для нее постоянный дом. Теперь кошка имеет новую семью и имя – Либби. Новые владельцы утверждают, что она очень энергичная, постоянно играет и двигается.