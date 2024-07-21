Обезьяна банда штурмовала школу – уже не первый раз: шокирующие фото от очевидцев

Одну из средних школ города Гаосюн (Тайвань) штурмовала стая агрессивных обезьян. Они спасались там от аномальной жары и искали пищу.

Приматы пробрались на территорию учебного заведения, залезли на крышу и переворачивали все в классах, рыскали в сумках учеников. Инцидент произошел 17 июля.

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Обезьянья банда штурмовала школу

Руководство школы сделало экстренное объявление, в котором приказало детям сохранять спокойствие и немедленно закрыть все двери и окна. Директор Ляо Юйюнь, вооружившись палкой, лично патрулировала территорию учебного заведения. По ее словам, это для того, чтобы стучать по полу и отпугивать животных, а не бить.

Похоже, они хотели спастись от летней жары и пришли сюда. Поскольку все двери и окна были закрыты, они в конце концов сбежали,

– рассказывает она.



Обезьяны разгромили школу на Тайване / Фото Jam Press Vid

Один из учеников, комментируя этот курьезный случай, не без иронии заметил: "Мы не боимся никого, кроме директора. Думаю, обезьяны так же".

Свидетели рассказали, что приматы часто залезают на территорию школы, однако раньше их было значительно меньше - около шести или семи. На этот раз они пришли всей стаей.



Обезьяны атаковали школу / Фото Jam Press Vid

Сообщается, что на этом приключения банды тайваньских обезьян не закончилась. Впоследствии они перебрались в магазины по соседству и продолжили творить свои погромы.