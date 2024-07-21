Примати пробралися на територію навчального закладу, залізли на дах й перевертали все у класах, нишпорячи у сумках учнів. Інцидент трапився 17 липня.

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Мавпяча банда штурмувала школу

Керівництво школи зробило екстрене оголошення, в якому наказало дітям зберігати спокій й негайно зачинити всі двері та вікна. Директорка Ляо Юйюнь, озброївшись палицею, особисто патрулювала територію навчального закладу. За її словами, це для того, щоб стукати по підлозі й відлякувати тварин, а не бити.

Схоже, вони хотіли врятуватися від літньої спеки й прийшли сюди. Оскільки всі двері та вікна були зачинені, вони врешті-решт втекли,

— розповідає вона.



Мавпи розгромили школу на Тайвані / Фото Jam Press Vid

Один з учнів, коментуючи цей курйозний випадок, не без іронії зауважив: "Ми не боїмося нікого, крім директорки. Думаю, мавпи так само".

Свідки розповіли, що примати часто залазять на територію школи, однак раніше їх було значно менше — близько шести або семи. Цього разу вони прийшли всією зграєю.



Мавпи атакували школу / Фото Jam Press Vid

Повідомляється, що на цьому пригоди банди тайванських мавп не закінчилася. Згодом вони перебралися до магазинів по сусідству й продовжили коїти свої погроми.