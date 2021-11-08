Ныряет в реку и вытаскивает игрушку: ретривер помогает четырехлапой подруге, которая боится воды

Хозяева ретриверов Шарли и Юмы несколько раз в год устраивают отпуск, приезжая в гости. Их собаки давно стали лучшими друзьями и во всем друг другу помогают. Как Юма заботится о Шарли из-за ее страха воды – читайте в материале.

Когда Шарли оказывается на берегу реки, она отказывается заходить в воду. Из-за страха собаку ничто не может заставить нырнуть.

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Владелица четырехлапой объяснила, что она может играть на мелководье, устраивать себе грязевые ванны, однако если вода касается ее живота – дальше она не зайдет.

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Женщина вспомнила, что пыталась заманить собаку, бросив палку в реку. Однако Шарли только замирала на берегу и смотрела как волны уносят ее мечтательную игрушку.

Тогда на помощь приходит бросающаяся в воду Юма, которая бросается в воду, чтобы схватить палку и отдать своей подруге. После этого оба ретривера играют на берегу реки.

Смотрите видео: как Юма помогает Шарли

Оказалось, что Юма вообще не делится игрушками, поэтому хозяйка была удивлена поступком домашней любимицы.

Юма – альфа. То, что Юма хочет, Юма и получает. Дома она никогда не отказалась бы от игрушки ради Шарли. Однако когда Шарли стоит и скулит в воде за палкой, Юма не колеблется,

– объяснила владелица.

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Кажется, что собака чувствует, насколько ее подруга боится воды, поэтому готова разделить с ней свое веселье. Даже если для этого ему придется делиться.